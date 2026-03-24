Domani si gioca la partita tra la Nazionale italiana e l’Irlanda del Nord, valida per i playoff dei Mondiali 2026. Tra i giocatori convocati, Calafiori si è detto entusiasta e pronto a scendere in campo. La sfida si svolgerà in un’area dello stadio designata per l’evento, con un pubblico presente e la copertura televisiva prevista per le ore stabilite.

Conto alla rovescia per l’esordio della Nazionale contro l’Irlanda del Nord ai playoff Mondiali 2026. “Sappiamo quanto è importante qualificarci per questo Mondiale, però per quello che si può non ci si pensa. Io sono quasi contento di giocare questa partita. Poi c’è anche l’altro della medaglia, può andare bene, ma cerchiamo di viverla bene perché può essere una settimana in cui possiamo essere molto felici, in cui andiamo negli Usa”, ha detto Riccardo Calafiori, esterno azzurro. “Come trasformare la paura in coraggio? Sta tutto nel modo in cui vedi questa partita. E’ una responsabilità, quando vedi questa maglia ci sono milioni di persone che tifano per te. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Irlanda del Nord, Calafiori senza paura: “Non vedo l’ora di giocare”

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