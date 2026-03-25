Italia-Irlanda del Nord | dove vederla in chiaro gratis in tv orario e formazioni ufficiali degli spareggi Mondiali

Domani sera si svolgerà la partita di spareggio tra Italia e Irlanda del Nord per qualificarsi ai Mondiali. L'incontro sarà trasmesso gratuitamente in televisione e inizierà alle ore 20:45. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. La gara rappresenta un passo decisivo per la nazionale italiana in vista delle qualificazioni mondiali.

E così il momento fatidico sta per arrivare. L'Italia si prepara per gli spareggi Mondiali che potrebbero segnare, in un senso o nell'altro, il destino della nostra Nazionale e del calcio italiano in generale. Ormai i playoff contro l'Irlanda del Nord sono alle porte e l'Italia non può farsi scappare un'altra partecipazione alla Coppa del mondo, se pur non arrivi nelle migliori condizioni possibili. Dopo gli infortuni di Scamacca e Zaccagni, ha lasciato il ritiro anche Federico Chiesa che non è al meglio e verrà sostituito da Cambiaghi. Ancora in dubbio Bastoni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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In campo alle 20,45 Italia-Irlanda del Nord, prima partita dei playoff per la qualificazione ai Mondiali. DIRETTA E FOTO #ANSA - facebook.com facebook

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