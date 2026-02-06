Milano Vance arriva in Prefettura per l’incontro con Meloni

J.D. Vance e Marco Rubio sono arrivati a Milano per incontrare la premier Giorgia Meloni in Prefettura. La delegazione americana ha partecipato a un vertice importante, senza dettagli su cosa si siano detti. La visita si inserisce in un momento di attenzione tra Italia e Stati Uniti.

Nel vodcast "Il Piacere della Lettura" Germano Antonucci racconta 'La ragazza di luce', romanzo di formazione tra catastrofe,. Mattarella abbraccia gli azzurri al Villaggio olimpico. Confermato: Meloni vedrà Vance domani in prefettura a Milano Dopo aver incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico, Mattarella ha stretto loro la mano e condiviso qualche parola di incoraggiamento. Il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico per incontrare gli atleti italiani, abbracciandoli e mostrando vicinanza. Olimpiadi, gli imponenti mezzi che fanno da scorta a Vance a Milano; J. D. Vance atterra a Malpensa: via alla super missione americana per Milano-Cortina, tra ex campioni e cibo made in Usa; Olimpiadi 2026: l'arrivo di Vance in albergo a Milano; Milano blindata e cecchini per l'arrivo di Vance. Gli esercenti: Inchiodano le attività commerciali. Magia Hockey a Milano-Cortina, arriva J.D Vance in Tribuna e gli Stati Uniti segnanoMagia del ghiaccio made in Usa. L'arrivo di J.D. Vance all'Ice Milano Rho Ice Hockey Arena sembra aver portato fortuna alla nazionale statunitense di hockey femminile, impegnata a Milano-Cortina. Milano-Cortina 2026, JD Vance e Usha atterrano a Malpensa... griffati Team UsaUn maglione bianco-rosso per la Second Lady, mentre il vice di Trump ha deciso di arrivare alle Olimpiadi Milano-Cortina indossando una giacchetta leggera. Al via da oggi fino al 22 febbraio i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina. Tutto pronto per la cerimonia d'apertura stasera a San Siro. Tra i circa 50 leader mondiali arrivato anche Vance.

