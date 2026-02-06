Milano Vance arriva in Prefettura per l’incontro con Meloni

J.D. Vance e Marco Rubio sono arrivati a Milano per incontrare la premier Giorgia Meloni in Prefettura. La delegazione americana ha partecipato a un vertice importante, senza dettagli su cosa si siano detti. La visita si inserisce in un momento di attenzione tra Italia e Stati Uniti.

La delegazione americana guidata dal vicepresidente J D Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio è arrivata in prefettura per un incontro ad alto livello con la premier Giorgia Meloni

