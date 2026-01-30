Gli operai di Stellantis scendono in piazza e denunciano: “Invitiamo i fornitori a trasferirsi in Algeria, ma il governo tace di fronte ai poteri forti come Elkann”. La minaccia di delocalizzare l’indotto auto piemontese si fa più concreta con la richiesta dell’azienda di spostare parte della produzione nel Nord Africa. Intanto, in Piemonte, i lavoratori si sentono ormai abbandonati e chiedono risposte chiare.

Non c’è soltanto il rischio delocalizzazione per l’ indotto auto piemontese in Algeria, dopo la richiesta di Stellantis alle aziende della componentistica e dei fornitori di seguirla nel Paese nordafricano, dove prevede di espandere la produzione nello stabilimento di Tafraoui, al quale ha assegnato 6 nuovi modelli e punta all’assemblaggio di 90mila vetture all’anno. Sotto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della convocazione da parte del ministro Adolfo Urso del tavolo sull’Automotive, c’è anche chi ha scelto di venire a Roma e mobilitarsi. Perché, di fatto, il lavoro rischia di averlo già perso, al massimo con la sola prospettiva della cassa integrazione fino a fine anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli operai di Stellantis: “Invita i fornitori ad andare in Algeria e il governo dei patrioti tace di fronte ai poteri forti come Elkann”

Turni di notte e sabato al lavoro? No grazie: Stellantis assume a Torino, ma i (pochi) giovani operai mettono i paletti; Tiberina e Pmc, sospeso il destino di oltre 200 operai: l'indotto Stellantis a S.Nicola di Melfi senza commesse; Melfi, il tempo si è fermato; Cassino svuotata, Stellantis manda gli operai in trasferta a Torino e Modena.

