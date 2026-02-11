Questa mattina in Campania scatta l’allerta meteo. La Protezione Civile ha annunciato pioggia intensa e venti forti, che dureranno fino alle 8 di giovedì prossimo. Le autorità avvertono i cittadini di fare attenzione e di evitare spostamenti non necessari durante le ore di massima criticità.

Il maltempo non promette bene. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una duplice allerta meteo valida dalle 8 alle 20 di domani, giovedì 12 febbraio. Allerta meteo per venti localmente forti occidentali, tendenti a divenire nord-occidentali al pomeriggio, con possibili raffiche e conseguente mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti, sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Sono possibili fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane dovute alla saturazione dei suoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campania, scatta allerta meteo dalle 8 di giovedì 12 febbraio per pioggia e venti forti

Approfondimenti su Campania Allerta

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla in tutta la Campania.

L’allerta meteo in Campania interessa i prossimi giorni, con venti forti e mare agitato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Campania Allerta

Argomenti discussi: Campania, scatta una nuova allerta meteo per temporali - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Rischio idrogeologico, nuova allerta meteo in Campania: le zone a rischio; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 4 febbraio: l'avviso per 12 regioni; Allerta meteo in Campania: le chiusure a Napoli.

Campania, piogge intense e raffiche di vento: scatta l'allertaLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una duplice allerta meteo ... lostrillone.tv

Maltempo a Napoli e in Campania, allerta meteo gialla per temporaliLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una duplice ... ilmattino.it

#Caserta - Aversa, smog e polvere sottili: scatta l’allarme #Ambiente #Cronaca #Smog #Inquinamento #PM10 #QualitàDellAria #Traffico #PoliticaLocale #Salute #Campania #NanoTV - facebook.com facebook