Iran Teheran | Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare
L'Iran, attraverso le sue fonti ufficiali, ha annunciato di essere disposto a negoziare con gli Stati Uniti per un accordo sul nucleare, a patto che Washington consideri la revoca delle sanzioni economiche. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, mentre le autorità iraniane sottolineano la volontà di trovare un’intesa concreta. Nei giorni scorsi, alcuni funzionari iraniani avevano già manifestato apertura, chiedendo passi concreti da parte americana.
(Adnkronos) – L'Iran è pronto a discutere di compromessi per arrivare a un accordo sul suo programma nucleare con gli Stati Uniti, se Washington sarà disposta a parlare della revoca delle sanzioni. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi intervistato dalla Bbc a Teheran. La palla è "nel campo degli Stati.
Usa-Iran, Teheran non cede su programma nucleare: “Pronti a tutti gli scenari”
Dopo il primo round di negoziati in Oman tra Iran e Stati Uniti, Teheran ribadisce di non cedere sul suo programma nucleare.
Dazi Usa fino al 25% per i Paesi che comprano petrolio dall’Iran. Il ministro degli esteri di Teheran: “Pronti ad accordo sul nucleare”
Il governo americano ha deciso di imporre dazi fino al 25% su tutti i beni importati da quei paesi che continuano a comprare petrolio dall’Iran.
Iran, arriva la flotta Usa. Tensioni sul nucleare
