Iran | 440 kg di uranio nascosti sotto Isfahan sfidano Trump
Il 9 marzo 2026, le autorità iraniane hanno scoperto 440 chilogrammi di uranio nascosti sotto Isfahan. La scoperta è stata resa pubblica e riguarda un quantitativo di materiale nucleare che si trovava senza autorizzazione. Questa notizia si inserisce nel quadro delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, in un momento in cui il controllo e la gestione di materiali radioattivi sono al centro dell’attenzione internazionale.
Il 9 marzo 2026, il conflitto tra Stati Uniti e Iran si trasforma in una partita a scacchi dove l’uranio arricchito diventa la pedina decisiva. Le scorte sepolte a Isfahan, colpite da missili Tomahawk nel giugno precedente, restano il fulcro della tensione crescente. Sotto le macerie del sito di Isfahan giacciono circa 440 chili di uranio arricchito al 60%, materiale che richiede solo un ultimo step per diventare utilizzabile in armi nucleari. Donald Trump ha dichiarato che i raid hanno distrutto tutto, ma le fonti indicano che l’Iran potrebbe aver sigillato gli accessi ai tunnel sotterranei per proteggere questo tesoro strategico. La situazione è fluida: mentre Washington monitora costantemente ogni movimento sospetto, Teheran esegue operazioni di scavo e protezione dei depositi anche nel febbraio successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Pechino e Londra: "Via dall'Iran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"| E la Cina spia i movimenti delle forze Usa Una parte dell'uranio iraniano più altamente arricchito, vicino al livello necessario per uso militare, è stata stoccata in un'area sotterranea del...
Iran, la Cina spia i movimenti delle forze Usa | Pechino e Londra: "Via da Teheran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"C’è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina.
