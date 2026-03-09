Iran | 440 kg di uranio nascosti sotto Isfahan sfidano Trump

Il 9 marzo 2026, le autorità iraniane hanno scoperto 440 chilogrammi di uranio nascosti sotto Isfahan. La scoperta è stata resa pubblica e riguarda un quantitativo di materiale nucleare che si trovava senza autorizzazione. Questa notizia si inserisce nel quadro delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, in un momento in cui il controllo e la gestione di materiali radioattivi sono al centro dell’attenzione internazionale.