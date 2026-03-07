Nelle ultime ore, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Irbil, in Iraq, si è sollevata una colonna di fumo visibile da alcuni magazzini di compagnie petrolifere e imprese edili internazionali. Testimoni hanno riferito di aver visto il fumo provenire da varie strutture, sospettando che si tratti di un attacco con droni. Non sono state riportate altre informazioni ufficiali in merito.

Nelle scorse ore nei pressi dell'aeroporto internazionale di Irbil, in Iraq, è stato avvistato del fumo proveniente da alcuni magazzini appartenenti a diverse compagnie petrolifere e imprese edili internazionali, presumibilmente a seguito di un attacco con droni. Le forze di sicurezza hanno bloccato tutte le strade che conducono al luogo dell'incidente e hanno impedito alle persone di recarsi sul posto.Nessuno ha rivendicato la responsabilità del presunto attacco e al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in merito all'incidente.

© Lapresse.it - Iran, colonna di fumo si alza sull'aeroporto iracheno di Irbil

