Malattie rare | Luppi Msd 'disponibile primo farmaco che agisce su causa ipertensione polmonare'

Da quotidiano.net 27 gen 2026

La presenza di un nuovo farmaco approvato da enti come Fda, Ema e Aifa rappresenta un importante passo avanti nel trattamento dell’ipertensione polmonare, una malattia rara. Questo farmaco agisce sulla causa, offrendo nuove speranze ai pazienti. La sua certificazione internazionale conferma l’efficacia e la qualità, contribuendo a migliorare la gestione di questa condizione complessa.

“E’ un'innovazione vera e certificata”, ossia riconosciuta come tale “dalla Fda - Food and Drug Administration statunitense, dall’Ema - European medicines agency e dalla nostra Aifa - Agenzia italiana del farmaco”. Sotatercept è infatti “il primo di una nuova classe di farmaci in grado di agire, per la prima volta, sulla causa dell'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), con la possibilità di farla regredire e di migliorare lo stato di salute del paziente”. Sono le parole di Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd?Italia, all’incontro con la stampa organizzato a Milano dalla farmaceutica per illustrare la nuova opzione terapeutica per l'Iap per cui Aifa ha approvato la rimborsabilità nei pazienti adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

