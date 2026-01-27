Malattie rare | Luppi Msd ‘disponibile primo farmaco che agisce su causa ipertensione polmonare’

La presenza di un nuovo farmaco approvato da enti come Fda, Ema e Aifa rappresenta un importante passo avanti nel trattamento dell’ipertensione polmonare, una malattia rara. Questo farmaco agisce sulla causa, offrendo nuove speranze ai pazienti. La sua certificazione internazionale conferma l’efficacia e la qualità, contribuendo a migliorare la gestione di questa condizione complessa.

“E’ un'innovazione vera e certificata”, ossia riconosciuta come tale “dalla Fda - Food and Drug Administration statunitense, dall’Ema - European medicines agency e dalla nostra Aifa - Agenzia italiana del farmaco”. Sotatercept è infatti “il primo di una nuova classe di farmaci in grado di agire, per la prima volta, sulla causa dell'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), con la possibilità di farla regredire e di migliorare lo stato di salute del paziente”. Sono le parole di Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd?Italia, all’incontro con la stampa organizzato a Milano dalla farmaceutica per illustrare la nuova opzione terapeutica per l'Iap per cui Aifa ha approvato la rimborsabilità nei pazienti adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Ipertensione Polmonare

Luppi di MSD ha annunciato l’approvazione di Sotatercept, un farmaco innovativo per il trattamento dell’ipertensione polmonare.

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato il rimborsabile sotatercept, offrendo una nuova opzione terapeutica per i pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare in trattamento da almeno sei mesi.

Ultime notizie su Ipertensione Polmonare

