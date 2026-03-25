È partita una campagna chiamata ‘Aria di vita’ che mira a rappresentare le esperienze delle persone affette da ipertensione arteriosa polmonare attraverso la musica. L'iniziativa si propone di condividere le emozioni legate a questa condizione, utilizzando il respiro come elemento centrale per creare composizioni musicali. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico e sensibilizzare sull’impatto della malattia.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Raccontare la vita e le emozioni delle persone che convivono con l'ipertensione arteriosa polmonare (Iap) dando voce al respiro e trasformarlo in musica. È questo l'obiettivo di ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare', la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Msd Italia, con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana, presentata oggi a Roma. Cuore del progetto è il componimento musicale inedito realizzato dal maestro Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d'orchestra che, attraverso il potente linguaggio universale della musica, dà voce alle esperienze, ai pensieri e alle emozioni delle persone con Iap. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al via campagna ‘Aria di vita', musica dà voce a ipertensione polmonare

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