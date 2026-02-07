Avanzano le attività per l’invecchiamento attivo nella Zona sociale 4 dell’Umbria

Le attività per l’invecchiamento attivo nella Zona sociale 4 dell’Umbria continuano a prendere forma. Il progetto, promosso dal Comune di Marsciano e coordinato da Auser Umbria, coinvolge anche le associazioni Vega e Generazione T. Le iniziative mirano a mantenere attivi gli anziani del territorio, offrendo loro spazi di socializzazione e supporto. Intanto, le prime attività sono già partite e molte persone anziane stanno partecipando con entusiasmo.

Prosegue con il progetto di promozione dell'invecchiamento attivo nella Zona sociale 4, promosso dal Comune di Marsciano (capofila territoriale) e coordinato da Auser Umbria in collaborazione con l'associazione Vega e l'impresa sociale Generazione T. A oggi sono stati coinvolti oltre trecento.

