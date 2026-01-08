Travolto a piazzale Tecchio da un' auto muore dopo 10 giorni di ricovero in ospedale

A Fuorigitta, un vigilante di 63 anni è stato investito da un'auto guidata da un 21enne il giorno di Santo Stefano in piazzale Tecchio. Dopo dieci giorni di ricovero ospedaliero, l’uomo è deceduto. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, richiamando l’attenzione sulla necessità di maggiore prudenza e rispetto delle regole alla guida.

A Fuorigrotta un vigilante 63enne era stato investito da un 21enne nel giorno di Santo Stefano davanti a un bar di piazzale Tecchio. L'uomo dopo quasi 10 giorni di ricovero è poi morto all'ospedale del Mare per le gravi ferite riportate nell'incidente stradale. Si tratta del primo pedone deceduto.

