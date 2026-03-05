Stadio Roma | Trombetti-Stampete Pd opera strategica per futuro Pietralata bene ok in commissioni

Le commissioni Patrimonio e Lavori pubblici hanno approvato oggi la delibera sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata. La decisione riguarda l'opera, considerata strategica per il futuro del quartiere, e si aggiunge a un percorso avviato con l'ok in sede di commissione. La delibera è ora pronta per eventuali passaggi successivi.

Approvata la delibera per il nuovo stadio della AS Roma a Pietralata, un progetto strategico per la città. Oggi, le commissioni Patrimonio e Lavori pubblici hanno ufficialmente approvato la delibera relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo stadio della AS Roma a Pietralata. Questo passaggio ha visto un attento esame del recepimento delle indicazioni fornite dall'Assemblea capitolina nel 2023, che ha sottolineato l'importanza del pubblico interesse. Il progetto ora continuerà il suo iter nelle commissioni competenti, come annunciato in una nota dai consiglieri capitolini del Partito Democratico.