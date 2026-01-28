Inter Women Ternana 4-0 | poker delle nerazzurre e semifinale di Coppa Italia raggiunta

Le Inter Women asfaltano la Ternana con un netto 4-0 e conquistano la semifinale di Coppa Italia. Le nerazzurre dominano dall’inizio alla fine, siglando quattro gol e assicurandosi un posto tra le ultime quattro della competizione. La squadra di casa ha mostrato grande sicurezza e determinazione, lasciando poche speranze alle avversarie.

di alberto alberto petrosilli Inter Women Ternana 4-0: dominio delle nerazzurre che approdano in semifinale di Coppa Italia. Il resoconto del match. L'Inter Women domina l'Arena Civica e stacca ufficialmente il pass per le semifinali di Coppa Italia. Dopo il solido 2-0 della gara d'andata firmato da Detruyer e Glionna, le ragazze di coach Piovani hanno travolto la Ternana Women anche nel ritorno con un rotondo 4-0, confermando un momento di grazia che vede il club nerazzurro protagonista su ogni fronte in questo gennaio 2026. Inter Women Ternana 4-0, poker nerazzurro all'Arena. Bugeja, Csiszar e Magull portano l'Inter in semifinale.

