Inter news oggi niente allenamento ad Appiano

Oggi l’Inter non ha svolto allenamenti ad Appiano Gentile, poiché la squadra ha avuto una giornata di riposo. Dopo il pareggio senza reti nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como, Cristian Chivu ha deciso di concedere ai giocatori un giorno libero. La squadra tornerà in campo per prepararsi al prossimo impegno contro il Milan.

Inter news. Giornata di riposo per l’Inter. Dopo il pareggio senza reti nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como, Cristian Chivu ha deciso di concedere alla squadra un giorno di pausa prima di iniziare la preparazione per il derby contro il Milan. I nerazzurri si sono ritrovati ieri ad Appiano Gentile per una seduta di scarico. I giocatori impiegati dal primo minuto al Sinigaglia hanno svolto lavoro defaticante, mentre chi ha giocato meno o è subentrato ha effettuato un allenamento completo. L’unico a lavorare ancora a parte è Lautaro Martinez, che continua il percorso di recupero dall’infortunio. La vera novità riguarda però la scelta dello staff tecnico: oggi la squadra non si allenerà. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

GdS - Chivu sorride: il polpaccio di Bonny sta bene e domani sarà in gruppo. Oggi niente allenamentoNiente allenamento oggi per l'Inter dopo che ieri il gruppo è stato diviso in due tra chi aveva giocato contro il Como e chi era subentrato o non aveva proprio preso parte allo 0-0 del Sinigaglia. La ... msn.com

Inter, Chivu come Conte: lo sfogo del tecnico rumeno spacca il webIl tecnico Cristian Chivu Chivu non ci sta a sentire la narrazione che si fa della sua Inter ed alza la voce lamentandosi di come viene giudicata la squadra nerazzurra, è polemica sui social ... sport.virgilio.it

Coppa Italia, Como-Inter dopo i primi 45' Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-andata-inter-como-atalanta-lazio-aggi - facebook.com facebook

L'Inter vince la causa contro IC Markets, che sarebbe dovuto diventare sponsor di manica per 14,3 milioni di euro in 3 anni nel 2020. Versarono appena 2,5 milioni e poi fecero causa all'Inter per risoluzione illegittima, chiedendo la restituzione dei 2,5 mln e 5 x.com