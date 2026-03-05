Ultimissime Inter LIVE | Pronti i rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto Intanto Lautaro risponde alle domande dei tifosi

Nell'ultima giornata di aggiornamenti, sono stati annunciati i rinnovi contrattuali di Bisseck e Carlos Augusto. Nel frattempo, Lautaro Martinez si è confrontato con i tifosi rispondendo alle loro domande. Le notizie provenienti dall'Inter sono state aggiornate in tempo reale, con particolare attenzione alle novità sui giocatori e alle risposte del calciatore argentino.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 5 MARZO. Lautaro Martinez risponde alle domande dei tifosi: «Che sogno vincere il Mondiale! Un obiettivo da realizzare con l'Inter? Manca solo questo.». Lautaro Martinez ha risposto alle domande dei tifosi su Dazn: tra traguardi e obiettivi futuri. Ecco tutte le risposte del capitano nerazzurro Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli.