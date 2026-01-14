L’Inter si aggiudica la vittoria contro il Lecce per 1-0, consolidando la posizione di campione d’inverno. La partita ha visto una prestazione significativa di Pio Esposito, che ha cambiato l’andamento dell’incontro, mentre Lautaro Martinez si è distinto con un contributo importante. Carlos Augusto, invece, non ha trovato spazio nel match. Ecco le valutazioni dei protagonisti di questa sfida.

L’Inter è ufficialmente campione d’inverno, dopo aver vinto contro il Lecce con il risultato di 1-0. Pio Esposito vale tre punti, cambiando l’inerzia di una gara che si stava mettendo male. Chivu festeggia con i suoi ragazzi, e si gode la vetta della classifica. Inter-Lecce, le pagelle. SOMMER 6: Impensierito poco e nulla da parte dell’attacco leccese. Prestazione da sufficienza. ACERBI 6: Anche oggi buona prestazione, anche se effettivamente non c’è stato tanto da lavorare dalla sua parte. AKANJI 6.5: È lui che guida la difesa nerazzurra in questa partita. BASTONI 6: Qualche buon cross e qualche intervento, ma nulla di eccezionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Lecce 1-0, le pagelle: Pio Esposito e Lautaro brillano: Carlos Augusto anonimo

Leggi anche: Inter-Kairat 2-1, le pagelle: Carlos Augusto (7) allontana la paura, Pio Esposito (5,5) poco concreto, Dumfries (5) corre ma sbaglia troppo

Leggi anche: Parma Inter, Chivu studia il turnover: chance per Pio Esposito e Carlos Augusto? Le ultime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Verso Inter-Lecce: guida al recupero della 16ª giornata; Inter - Lecce Serie A Enilive; Inter-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere il recupero Inter-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Inter – Lecce 1-0 cronaca e highlights: Esposito firma l’allungo nerazzurro! – VIDEO - Inter – Lecce cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida valida per il recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A Pio Esposito mette la firma ... generationsport.it