Una insegnante di 57 anni è stata colpita con un'arma da taglio da uno studente davanti a una scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'incidente si è verificato questa mattina nelle vicinanze dell'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. La donna è stata trasportata in elicottero in ospedale in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Una insegnante di 57 anni è stata trasportata stamani in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente fuori dall’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario e, dopo l’allarme, è stata soccorsa con l'elicottero. Sull'episodio, avvenuto attorno alle 7.45, indagano i carabinieri di Bergamo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Insegnante accoltellata da uno studente davanti a scuola: grave una 57enne a Bergamo

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