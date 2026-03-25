Una docente di 57 anni è stata accoltellata questa mattina davanti a una scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’aggressione si è verificata all’alba fuori dall’istituto, coinvolgendo uno studente. La donna è stata trasportata in ospedale con condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione all’alba fuori dall’istituto. Una docente di 57 anni è stata gravemente ferita questa mattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’episodio si è verificato intorno alle 7:45, poco prima dell’inizio delle lezioni, nei pressi dell’istituto comprensivo situato in via Damiano Chiesa. Il soccorso e il trasporto in ospedale. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita con un’arma da taglio da uno studente all’esterno della scuola. Subito dopo l’allarme, sono intervenuti i soccorsi: la docente è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elicottero, in condizioni giudicate molto gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Insegnante accoltellata da uno studente davanti a una scuola nel Bergamasco, è grave

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