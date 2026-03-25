Una insegnante di 57 anni è rimasta ferita questa mattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dopo essere stata accoltellata da uno studente. L’episodio si è verificato all’interno di una scuola del territorio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno accertando i dettagli dell’accaduto. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una professoressa di 57 anni sarebbe stata accoltellata questa mattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, da uno studente. L'aggressione si è verificata poco prima delle 8 all'esterno dell'Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. Non sono ancora noti i motivi del gesto. La donna è stata trasportata con la massima urgenza in elisoccorso all' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Insegnante accoltellata da uno studente. "È grave"

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