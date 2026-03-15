Insegnante a 19 anni dalla Sicilia alla Toscana | Mi hanno scambiato per uno studente Emanuele sulle orme dell’ex prof e il sogno di diventare preside

Un giovane insegnante di 19 anni ha iniziato la sua carriera tra Sicilia e Toscana, raccontando di essere stato scambiato per uno studente durante le prime settimane di lavoro. La vicenda ha suscitato l’attenzione di amici e colleghi, mentre lui continua a seguire le orme di un ex professore e sogna di diventare preside. La famiglia del giovane ha commentato con orgoglio l’inizio della sua esperienza professionale.

La gioia di una madre e di un padre nel vedere il proprio figlio iniziare la carriera di insegnante a soli 19 anni. È il racconto arrivato alla redazione di Orizzonte Scuola da Corrada, mamma di Emanuele Lettieri, giovane insegnante tecnico pratico di Grafica e comunicazione originario di Noto, in provincia di Siracusa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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