Minacce di morte a un insegnante e comportamenti violenti a scuola | avviso orale del questore a uno studente

Il provvedimento della Questura di Bari è stato emesso nell’ambito delle attività di prevenzione e attenzione al mondo scolastico. Informata la famiglia del ragazzo Un avviso orale a cambiare condotta di vita è stato emesso dal questore di Bari, Annino Gargano, nei confronti di uno studente minorenne, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, relativo al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe reso protagonista, nel corso dell’ultimo biennio, di comportamenti caratterizzati da profili di pericolosità sociale all’interno di un istituto scolastico del capoluogo. La situazione sarebbe degenerata fino a giungere, di recente, a minacciare di morte un insegnante, episodio che ha contribuito all’attivazione dell’iter istruttorio sfociato nel provvedimento di prevenzione. Dell’avviso orale è stata formalmente informata anche la famiglia dello studente, come previsto dalle procedure, trattandosi di un soggetto minorenne. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Morte di Paolo Mendico, gli ispettori del ministero contestano “bugie e omissioni” alla scuola: “Non ha fatto valutazioni approfondite sui comportamenti aggressivi”La morte di Paolo Mendico ha sollevato interrogativi sulla gestione della scuola riguardo ai comportamenti aggressivi.

Bologna, machete nello zaino a scuola: studente segnalato alla polizia da un insegnanteUn insegnante ha segnalato la presenza di un machete nello zaino di uno studente a Bologna.

Temi più discussi: Serie A, minacce di morte a La Penna dopo Inter-Juve: indaga la polizia postale; Ti sparo, sappiamo dove abiti: insulti choc all’arbitro La Penna; L'arbitro La Penna denuncia gli hater, 'minacciato di morte'; Minacce di morte dopo Inter-Juve, l'arbitro La Penna denuncia: indagini in corso.

Minaccia di morte la ex poi le distrugge le tubazioni di casa e tenta di investire il padre: arrestatoLa violenza è aumentata quando è uscito il padre della donna per cercare di sedare la situazione e allontanare il 46enne. Un tentativo vano terminato con l'uomo che tenta di investire l'anziano. Alla ... fanpage.it

Minaccia di morte la moglie con la pistola, arrestato a BudoniUn uomo di 60 anni, residente a Budoni, è stato arrestato dalla polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e delle loro due figlie. (ANSA) ... ansa.it

#Napoli- Monaldi, minacce ai medici dopo la morte di Domenico: disdette e clima di paura tra operatori Servizio di #RossellaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Monaldi, dopo la morte di Domenico medici subissati di minacce di morte. E arrivano le disdette: «Non voglio più operarmi, non mi fido» x.com