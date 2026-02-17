Carraia grave incidente tra auto e moto | uomo di 40 anni in codice rosso al Cisanello indagini in corso

Un incidente tra auto e moto si è verificato questa mattina a Carraia, causando gravi ferite a un uomo di 40 anni. La collisione è avvenuta in via di Tiglio, quando il veicolo a due ruote e l’auto si sono scontrati frontalmente, lasciando il motociclista in condizioni critiche. Ora le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle dinamiche dell’incidente.

Grave incidente stradale a Carraia: un uomo di quarant’anni ricoverato in codice rosso al Cisanello. Un violento impatto tra un’auto e una moto avvenuto questa mattina, 17 febbraio 2026, in via di Tiglio a Carraia, ha causato il ricovero d’urgenza di un uomo di circa quarant’anni all’ospedale di Cisanello, a Pisa. L’incidente, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella provincia di Lucca e sulla necessità di interventi mirati per proteggere gli utenti della strada. Le condizioni del motociclista destano seria preoccupazione. Dinamica dell’incidente e soccorsi immediati.🔗 Leggi su Ameve.eu

