A Bergamo, un'insegnante di 57 anni è stata ferita da un coltello davanti all’aula da uno studente di 13 anni. L’episodio si è verificato in un istituto scolastico della città, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

A Bergamo un'insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata davanti l'aula da un giovane di 13 anni. Attualmente Chiara Mossi, il nome della professoressa, si trova all'ospedale del capoluogo in codice rosso Questa mattina aBergamoè dovuta intervenire l’elisoccorso a causa di un terribile incidente accaduto. Un ragazzino di 13 anni è accusato di aver accoltellato la sua professore di 57 anni,Chiara Mocchi.Il fatto è avvenuto a Trescore, precisamente in provincia di Bergamo. Il fatto è accaduto questa mattina poco prima delle 8 nei pressi dell’Istituto comprensivo che si trova in via Damiano Chiesa. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un’insegnante di francese e l’aggressione sarebbe stata compiuta dauno studente 13enne, per ragioni ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bergamo, insegnante accoltellata da uno studente 13enne

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