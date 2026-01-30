Irsap a confronto istituzioni e imprese sul futuro delle aree industriali siciliane

Irsap ha incontrato istituzioni e imprese in Sicilia per parlare di come sviluppare le aree industriali. Si è discusso di digitalizzare i servizi, di come cambiare la gestione delle zone industriali e di strumenti nuovi per aiutare le aziende a crescere. L’obiettivo è rendere più efficiente il territorio e sostenere chi lavora nelle zone produttive.

Digitalizzazione dei servizi, nuova governance delle aree industriali e strumenti innovativi per sostenere le imprese. Sono stati i temi al centro dell’incontro, promosso da IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, tenutosi stamani a Palermo. L’iniziativa, intitolata “Spazi, imprese, futuro. La piattaforma IRSAP per aree industriali più competitive”, ha messo a confronto istituzioni, imprese, associazioni di categoria e Università, sul futuro delle aree produttive siciliane e sulle politiche industriali regionali. L’obiettivo raggiunto si proponeva di avviare un dialogo operativo sul rilancio delle aree industriali dell’Isola, in una fase in cui modernizzazione delle infrastrutture e digitalizzazione dei servizi sono diventate leve decisive per attrarre investimenti e ridurre gli ostacoli burocratici.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'Irsap invita il sistema produttivo siciliano a confrontarsi su temi chiave come digitalizzazione, gestione delle aree industriali e strumenti innovativi, per favorire uno sviluppo sostenibile e competitivo del territorio.

