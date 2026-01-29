Giunta regionale Aree interne al centro dell’agenda | nuova governance per lo sviluppo dei territori

Questa mattina a Palazzo Santa Lucia, la Giunta della Regione Campania si è riunita per discutere di vari temi. Tra le decisioni prese, ci sono interventi su sviluppo territoriale, sanità, welfare, lavoro e istruzione. La riunione ha mostrato che l’attenzione si concentra sulle aree interne, con l’obiettivo di migliorare la situazione nei territori meno sviluppati della regione.

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta della Regione Campania, approvando una serie di provvedimenti che toccano sviluppo territoriale, welfare, sanità, lavoro e istruzione. Tra le misure più rilevanti, l'attenzione si concentra sulle Aree Interne, per le quali viene introdotto un nuovo modello di governance rafforzata. Il provvedimento mira a garantire un utilizzo efficace delle risorse europee e il raggiungimento dei target di spesa e di performance previsti dalla Strategia nazionale per le Aree interne. A questo scopo viene istituito un Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dai rappresentanti delle singole aree, con il compito di monitorare l'avanzamento degli interventi e affrontare eventuali criticità.

