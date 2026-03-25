Iniziati i lavori di restyling a palazzo civico

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del municipio di Tresana, un intervento volto a migliorare gli spazi e le strutture dell’edificio pubblico. La riqualificazione coinvolge diverse aree dell’edificio e prevede interventi di ristrutturazione e aggiornamento degli impianti. L'intervento si inserisce in un progetto più ampio di rinnovo degli edifici comunali per garantire maggiore funzionalità e sicurezza.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del municipio di Tresana, l’opera è resa possibile grazie a due importanti finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale: il primo, pari a 1 milione e 166 mila euro, stanziato dalla Regione Toscana per l’adeguamento sismico; il secondo, di 500 mila euro, destinato all’efficientamento energetico dell’immobile. "Si tratta di un risultato molto importante per il nostro Comune – commenta il sindaco Matteo Mastrini (nella foto) – Da tempo avevamo la necessità di intervenire sul municipio dal punto di vista sismico e abbiamo colto un’opportunità offerta da un bando regionale. Il progetto esecutivo è stato ritenuto meritevole e finanziato integralmente, senza alcuna compartecipazione da parte del Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iniziati i lavori di restyling a palazzo civico Articoli correlati Cimitero di Monteroni. Sono iniziati i lavoriSono iniziati i lavori al Cimitero Comunale di Monteroni d’Arbia, un impegno preso dall’amministrazione comunale che durante la variazione di... Mura storiche, iniziati i lavori di riqualificazioneLunedì 9 marzo 2026 sono iniziati i primi lavori di riqualificazione del tratto di ponente delle mura storiche nell'ambito del waterfront di levante,... Tutto quello che riguarda Iniziati i lavori di restyling a... Temi più discussi: Viabilità, iniziati i lavori di pavimentazione su varie strade provinciali; Palermo, iniziati i lavori di riqualificazione del campetto alla Magione; Taormina, iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Von Gloeden: viabilità modificata fino al 23 marzo; Iniziati i lavori di manutenzione ai cimiteri di Casaletto e Salina. Basoli sollevati e pericolosi. Iniziati i lavori in piazza PepeSono iniziati oggi (lunedì 23 marzo 2026) i lavori del Comune di Campobasso per la sistemazione delle basole della pavimentazione in piazza Pepe. Lavori ritenuti urgenti. E da oggi vige il divieto di ... rainews.it Romea, iniziati i lavori per la nuova rotatoria. Il sindaco: «Uno dei punti fondamentali del nostro programma»PORTO VIRO - Sono finalmente iniziati i lavori per la costruzione della nuova rotatoria in Romea che sostituirà la pericolosa intersezione della Statale 309 con via ... ilgazzettino.it I lavori di allestimento sono iniziati a Villafuori, il sindaco: «Valorizziamo la storia del territorio» - facebook.com facebook Turismo: iniziati i tour degli operatori stranieri in vista del Discover Italy x.com