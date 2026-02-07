Cimitero di Monteroni Sono iniziati i lavori

Sono partiti i lavori al Cimitero di Monteroni d’Arbia. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire dopo aver trovato le risorse necessarie, sbloccate durante la variazione di bilancio dello scorso novembre. I lavori riguardano principalmente la messa in sicurezza delle strutture, che da tempo presentavano cedimenti. Si interverrà anche per migliorare i servizi igienici e prevenire ulteriori danni alle aree a rischio. La speranza è di poter riaprire presto le zone interessate e offrire un ambiente più sicuro ai cittadini.

Sono iniziati i lavori al Cimitero Comunale di Monteroni d'Arbia, un impegno preso dall'amministrazione comunale che durante la variazione di bilancio dello scorso novembre ha liberato risorse che consentiranno di riqualificare l'area interessata da cedimenti strutturali del cimitero finora interdette al pubblico unitamente ad un'opera di prevenzione per le aree a rischio deterioramento e ad un ammodernamento dei servizi igienici del cimitero. Gli interventi previsti mirano non solo al recupero dell'aspetto estetico della struttura, ma soprattutto al ripristino della piena funzionalità e alla prevenzione di ulteriori fenomeni di degrado, unitamente a lavori attesi ai servizi igienici che confermano un'attenzione costante alla cura dei luoghi della memoria e al rispetto.

