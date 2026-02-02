Influenza aviaria in Toscana | negativi test sulle persone dopo focolaio in allevamento di San Giuliano Terme

Le autorità hanno concluso che nessuno degli allevatori o delle persone vicine al focolaio di San Giuliano Terme ha contratto il virus. I test fatti sui lavoratori sono risultati tutti negativi. La zona rimane sotto controllo, e al momento non ci sono altri casi sospetti. La situazione sembra sotto controllo, ma continueranno le verifiche nelle prossime settimane.

SAN GIULIANO TERME (PISA) – L'Asl Toscana nord ovest fa sapere che sono tutti negativi i test effettuati sui proprietari dell'allevamento di San Giuliano Terme (Pisa) colpito dal virus dell'aviaria. L'Asl spiega che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni, anche se le probabilità che il virus sia passato dagli animali agli umani sono infinitesimali. "Non abbiamo riscontrato altri contagi negli allevamenti che si trovano in un raggio di 10 chilometri – sottolinea il responsabile dei servizi veterinari della zona pisana, Massimo Boschi -, ricordo inoltre che le uova e la carne sono stati consumanti all'interno dell'allevamento e quindi la percentuale di contagio si abbassa ulteriormente".

