Influenza aviaria in Lombardia il primo contagio ‘umano’ in Europa | Malattia contratta all’estero

Il 25 marzo il Ministero della Salute ha comunicato che in Lombardia è stato riscontrato il primo caso di influenza aviaria H9N2 in un essere umano in Europa. Il paziente ha contratto la malattia all’estero, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie italiane. Si tratta del primo contagio di questo tipo segnalato nel continente.

È stato identificato in Lombardia il primo caso umano in Europa di influenza aviaria H9N2. A confermarlo, nella mattina di mercoledì 25 marzo, il Ministero della Salute. Il contagio è stato accertato in un paziente fragile rientrato da un paese extraeuropeo: attualmente ricoverato in isolamento all’ ospedale San Gerardo di Monza, la persona è affetta da altre patologie. Regione Lombardia ha immediatamente attivato le procedure di coordinamento con il Ministero e l’ Istituto Superiore di Sanità (Iss) per garantire la gestione del caso e nel monitoraggio dei contatti. “L’individuazione del caso – sostiene Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare – non deve essere motivo di allarme per la popolazione, ma è la prova tangibile che la nostra macchina della prevenzione funziona con estrema precisione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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