influenza aviaria che cosa sta succedendo in italia e in europa

L’influenza aviaria, trasmessa dagli uccelli migratori, rappresenta una preoccupazione crescente in Italia e in Europa. Con l’arrivo della primavera, l’Italia avvia la vaccinazione preventiva di alcune specie avicole nelle aree più a rischio, secondo un nuovo piano nazionale. La Commissione europea mantiene un monitoraggio costante sulla diffusione del virus, al fine di adottare eventuali misure di contenimento e tutela della salute animale e pubblica.

Un virus che si sposta con gli uccelli migratori preoccupa il Vecchio continente. Mentre l’Italia con il nuovo Piano nazionale introduce dalla prossima primavera la vaccinazione preventiva contro l’ influenza aviaria di tacchini e galline ovaiole nelle zone considerate più a rischio, anche la Commissione europea monitora attentamente la situazione. “E questo dopo che nelle ultime settimane sono stati segnalati 60 nuovi focolai in allevamenti avicoli di diversi Paesi europei (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia)”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Emergenza influenza in Italia, grosso pericolo per i bambini: cosa sta succedendoIn Italia si registra un aumento dei casi di influenza, con particolare attenzione alla situazione a Napoli, dove i Pronto Soccorso sono sotto pressione a causa di un incremento di bambini e adulti affetti da influenza K e complicanze polmonari.

