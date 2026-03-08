Opera emergenza medici di base Protesta per la Casa di Comunità | Ora il Comune prenda posizione

In diverse persone si sono radunate davanti all’edificio comunale per chiedere l’apertura della Casa di Comunità e denunciare la mancanza di medici di base. La protesta è stata organizzata da cittadini e rappresentanti politici di centrosinistra, tra cui alcuni consiglieri comunali, che hanno chiesto al Comune di intervenire e prendere una posizione ufficiale sulla questione. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

In tanti al presidio per la Casa di Comunità. I consiglieri comunali del centrosinistra Giuseppe Calcagno (capogruppo), Franca Marangelo, Vanna Ravazzoli e Luca Cartellio ieri mattina hanno dato vita a un sit-in al quale hanno preso parte molti cittadini, che subiscono le difficoltà causate dalla carenza di medici di base e dal problema delle lunghe attese per le visite mediche (a meno che non si ricorra al privato). La proposta dei consiglieri comunali è quella di aprire gli ex locali Asl di via Allende, oggi vuoti, creando un poliambulatorio, seguendo l'esperienza di Pieve Emanuele, dove ospitare tutti i medici di base presenti per garantire un servizio a un maggior numero di utenti.