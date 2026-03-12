Educazione alla legalità la guardia di finanza alla scuola Media Bagno

A Cesa, la Guardia di Finanza sta portando avanti un progetto di educazione alla legalità presso la scuola media

Si tratta del secondo incontro del ciclo di iniziative organizzato dal Comune, dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani sui valori del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva Prosegue a Cesa il percorso di educazione alla legalità rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Bagno”. Domani, 13 marzo, alle ore 10:00 si terrà il secondo incontro del ciclo di iniziative organizzato dal Comune in collaborazione con la Guardia di Finanza, dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani sui valori della legalità, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva. “Questi incontri rappresentano un momento fondamentale di formazione per i nostri ragazzi - ha dichiarato il sindaco Enzo Guida -. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Torna il premio LeggiAmo a scuola: guardia di finanza e scuole insieme per la cultura della legalitàIl comando provinciale della finanza di Como promuove una nuova edizione del concorso letterario "Premio LeggiAmo a Scuola.

“Incontri sulla legalità”, carabinieri in cattedra alla scuola mediaVenerdì 6 Marzo, alle 10, ci sarà il primo appuntamento del progetto “Incontri sulla legalità”.

Bio parents looked down on me, but I used the laws make they cry! #chinesedrama

Approfondimenti e contenuti su Educazione alla legalità la guardia di...

Temi più discussi: Grugliasco: un percorso di educazione alla legalità verso la Giornata della Memoria e dell’Impegno del 21 marzo; A scuola con la guardia di finanza con il progetto Educazione alla Legalita’; IX edizione Progetto-Concorso PretenDiamo Legalità – A.S. 2025/2026; Educazione alla legalità economica, la Guardia di Finanza incontra gli studenti.

Educazione alla legalità, la guardia di finanza alla scuola Media BagnoProsegue a Cesa il percorso di educazione alla legalità rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado Bagno. Domani, 13 marzo, alle ore 10:00 si terrà il secondo incontro del ciclo di ... casertanews.it

A scuola con la Guardia di finanza ad Ascoli Piceno. Progetto 'Educazione alla legalità'Le Fiamme Gialle Picene hanno promosso l’iniziativa Educazione alla legalità tenendo degli incontri con i bambini e gli studenti che frequentano rispettivamente la scuola primaria Sant’Agostino di ... picusonline.it

Oggi la Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la violenza verso gli operatori sanitari e socio-sanitari ricorda a tutti l’importanza di proteggere coloro che ci proteggono. Dobbiamo garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti coloro che l - facebook.com facebook

l'educazione, l'educazione. non capire quello che si legge, ma insultare persone che non si conoscono. x.com