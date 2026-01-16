Incidente tra auto a Capaccio Paestum | due feriti in ospedale

Nella serata di ieri, a Capaccio Paestum, si è verificato un incidente tra due veicoli, una BMW X6 e una Fiat 500, nella frazione di Spinazzo. L’incidente ha causato il ferimento di due persone, attualmente sotto assistenza medica. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro e garantire la sicurezza stradale nella zona.

Paura, nella tarda serata di ieri, a Capaccio Paestum, dove due automobili (Bmw X6 e Fiat 500) si sono scontrate nella frazione di Spinazzo. Nel violento la Fiat 500 è andata a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione, mentre la Bmw X6 è finita in un terreno adiacente alla.

