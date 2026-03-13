Incidente tra due auto a Battipaglia | tre feriti in ospedale

Alle 20.45 di questa sera a Battipaglia, due automobili si sono scontrate vicino allo Stadio “Pastena”. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone, tutte trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Paura, questa sera, nei pressi dello Stadio "Pastena". Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Verde e Vopi Paura, intorno alle 20.45 di stasera, a Battipaglia, dove due automobili si sono scontrate nei pressi dello Stadio “Pastena”. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Verde e Vopi, che hanno soccorso tre feriti (tra cui due uomini e una donna) trasportandoli al pronto soccorso dell'ospedale “Ruggi d'Aragona” di Salerno. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Incidente sulla SR 71 a Cortona: tre auto coinvolte, due feriti trasportati in ospedaleO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Incidente stradale nel pomeriggio di... Tutti gli aggiornamenti su Incidente tra due auto a Battipaglia... Temi più discussi: Violento scontro all'uscita dell'autostrada tra due auto: sei le persone coinvolte, tra cui due bambini di 4 anni; Incidente tra due auto davanti al cimitero, a bordo anche un neonato; Scontro frontale tra due auto: tre ricoverati; Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomo. Incidente a Battipaglia, scontro tra auto vicino allo stadio: feriti una donna e due uominiIncidente tra due autovetture vicino allo stadio Pastena di Battipaglia, in provincia di Salerno. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tra le quali una donna e due uomini. L'incidente è avve ... fanpage.it Incidente tra due auto, una vettura finisce ribaltata nel fosso: ci sono feriti. Coinvolte nello scontro anche una mamma e due bambineCASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Incidente tra due auto sulla strada statale 53, all'incrocio con via Larghe a Castelfranco Veneto: nella mattinata ... msn.com Ecco la simulazione di un incidente tra un'auto e un motorino. Il crash test tremendamente realistico è stato mostrato il 13 marzo a 600 studenti della superiori di Treviso al Drive Camp allestito nel parcheggio di San Liberale nell'ambito di una campagna Sos G - facebook.com facebook «Tutti morti i 6 militari Usa precipitati in Iraq». Escluso l'attacco di un fuoco nemico, indagini sulle cause dell'incidente aereo x.com