Incidente a Favria | scontro tra due auto un uomo trasportato all' ospedale con l' elisoccorso

Nella mattinata del 7 gennaio a Favria si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Bertano e via Aldo Moro. Due auto sono entrate in collisione, con una che successivamente si è schiantata contro un palo. Un uomo coinvolto è stato trasportato in ospedale tramite elisoccorso. L’evento ha causato disagi alla viabilità locale, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione.

