Incidente a Sezze auto fuori strada colpisce tre vetture Il conducente alla guida ubriaco

I rilievi condotti dai carabinieri che hanno denunciato un 34enne, privo anche della patente di guida e dell’assicurazione Auto fuori strada colpisce tre vetture in sosta. Incidente nella nottata di ieri in via Cavour a Sezze dove sono intervenuti i carabinieri che alla fine hanno denunciato un 34enne per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Sul luogo del sinistro gli accertamenti sono stati condotti dai militari che hanno potuto fare una prima ricostruzione di quanto accaduto. L’uomo mentre era alla guida della sua auto e procedeva lungo via Cavour quando ne ha improvvisamente perso il controllo andando con il mezzo a urtare altre tre vetture che erano parcheggiate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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