Ancora un incidente sulla Statale 114 scontro tra due auto

Un nuovo incidente si è verificato sulla Statale 114, questa mattina a Roccalumera. Intorno alle 10.30, due veicoli sono entrati in collisione lungo la strada nazionale in direzione di Catania. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza della viabilità.

Ancora un incidente sulla Statale 114. Intorno alle 10.30 due auto si sono scontrate a Roccalumera lungo la strada nazionale in direzione Catania. Grande spavento e lievi ferite per gli occupanti delle vetture, assistiti sul posto da un'ambulanza della Croce Rossa.Intervenuti anche polizia locale.

