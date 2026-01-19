Paura sulla via Pontina tir prende fuoco | traffico in tilt lunghe code in direzione Roma

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla via Pontina ha causato l’incendio di un tir, determinando disagi al traffico in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi, mentre la circolazione sta lentamente tornando alla normalità. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti sul traffico.

Incendio lungo la via Pontina, prende fuoco un tir: vigili del fuoco e soccorsi sul posto, circolazione in graduale ripresa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Incidente sulla Pontina, tamponamento tra due furgoni: lunghe code e traffico in tilt
Un tamponamento tra due furgoni si è verificato sulla Pontina, poco dopo le 8, all'altezza di Castel Romano. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti nel traffico, creando disagi per i pendolari diretti verso Roma. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre si attende la riapertura completa della carreggiata.

Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento tra quattro tir, code chilometriche e traffico bloccato
Un maxi tamponamento coinvolge quattro tir sulla via Pontina nel primo pomeriggio di lunedì 15 dicembre. L'incidente ha provocato code chilometriche e la chiusura di un tratto della strada provinciale, con deviazioni del traffico all'altezza di Castel Romano. La dinamica dell'incidente e le conseguenze sulla viabilità sono ancora in fase di gestione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

paura via pontinaVia Pontina, tir in fiamme verso Roma: paura e traffico rallentato dopo Pomezia - Ennesima mattinata di disagi per i pendolari dell'importante arteria laziale POMEZIA - etrurianews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.