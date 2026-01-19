Incendio sulla Cassia sud tra Viterbo e Vetralla auto in fiamme e strada chiusa

Un incendio sulla strada Cassia sud tra Viterbo e Vetralla ha coinvolto un'auto, che è andata completamente distrutta. L'incidente si è verificato al chilometro 72,3 in direzione di Viterbo, causando la chiusura temporanea della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Incendio su strada Cassia sud tra Viterbo e Vetralla. Un'auto è stata avvolta dalle fiamme ed è andata completamente distrutta all'altezza del chilometro 72,3, in direzione del capoluogo. È successo, per cause ancora in fase di accertamento, nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio, con il fuoco che.

