Incidente tra auto sulla Cassia sud a Vetralla tre feriti e traffico in tilt

Mercoledì 7 gennaio, sulla Cassia sud di Vetralla, si è verificato un incidente tra tre veicoli all'altezza del chilometro 69, poco prima del bivio per Tuscania. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone e ha provocato un notevole rallentamento del traffico nella zona. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro.

Incidente stradale alle porte di Vetralla. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, sulla Cassia sud, tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro all'altezza del chilometro 69, poco prima del bivio per Tuscania provenendo da Viterbo.Le cause sono ancora in corso di accertamento ma, stando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incidente tra auto sulla Cassia sud a Vetralla, tre feriti e traffico in tilt Leggi anche: Incidente sulla Cassia sud tra Viterbo e Vetralla: auto si ribalta, un ferito Leggi anche: Incidente sulla Cassia a Vetralla: distrutte due auto (una ribalta) e diversi feriti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente sulla Cassia sud a Vetralla: auto investe e uccide un super maiale, ferita una donna | FOTO; FOTO | Incidente auto-maiale Cassia sud Vetralla; Auto investe e uccide maiale, ferita una donna; Incidente sull'Aurelia bis a Tarquinia: autocisterna ribaltata, un ferito e traffico bloccato. Vetralla – Enorme maiale invade la Cassia: auto finisce fuori strada, ferita una donna - Nel pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno si è verificato un grave incidente lungo la Cassia sud, nel tratto alle porte di Vetralla. etrurianews.it

Scontro tra due auto nel Viterbese, diversi giovani feriti sulla Cassia Sud - Notte di paura nel Viterbese per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili lungo la Cassia Sud, nel tratto compreso tra Vetralla e la frazione di Cura. rainews.it

Scontro tra due auto sulla Cassia. Gravi una donna e un bambino - Grave incidente stradale ieri intorno alle 15 nel comune di Montalcino sulla Sr 2 Cassia all’uscita della galleria a ... msn.com

Il 4 gennaio 2026 il giudice israeliano Beni Sagi è morto in un incidente stradale sulla Route 6, una delle principali arterie di comunicazione di Israele. Stava guidando una moto quando un veicolo lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Le autorità hanno parlato x.com

Incidente tra auto e camion sulla SS7. Traffico in tilt, nessun ferito grave Nessun ferito grave ma notevoli disagi alla circolazione. Questa mattina incidente stradale sulla SS7 in direzione Taranto, all'altezza dello svincolo per Monteiasi. Un'Audi A3, su cui viaggi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.