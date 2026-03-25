Incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli | tre operai feriti uno è in gravi condizioni

Tre operai sono rimasti coinvolti in un incidente sul lavoro avvenuto nel porto di Pozzuoli durante un intervento tecnico. Uno di loro è in condizioni gravi, mentre gli altri due hanno riportato ferite di diversa entità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dinamica dell’incidente. Un grave episodio si è verificato nel porto di Pozzuoli (Napoli) durante un intervento tecnico. Nel corso dell’installazione di una rampa di accesso a un pontone galleggiante, una catena metallica si è improvvisamente sganciata, causando conseguenze serie per gli operatori presenti. Il bilancio dei feriti. A seguito dell’incidente, un operaio ha riportato ferite gravi, mentre altri due lavoratori sono rimasti feriti in modo lieve. Il personale sanitario è intervenuto rapidamente e l’uomo in condizioni più critiche è stato trasferito d’urgenza in ospedale tramite ambulanza. Intervento delle autorità e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli: tre operai feriti, uno è in gravi condizioni Articoli correlati Leggi anche: Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è grave Leggi anche: Pozzuoli, incidente sul pontone galleggiante: feriti due operai. Uno è in coma Tutti gli aggiornamenti su Incidente sul lavoro nel porto di... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore: Murat Tafciu lascia quattro figli nel giorno della festa del papà; Incidente sul lavoro nel Milanese, ruspa cade in un fosso di tre metri: ferito un operaio; Incidente sul lavoro, operaio di 22 anni muore in provincia di Padova; Operaio di 22 anni muore schiacciato da un macchinario. Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di PozzuoliUn operaio è rimasto ferito gravemente ed altri due in maniera più lieve dopo essere stati colpiti da una catena metallica che si è sganciata mentre veniva issata una delle rampe di accesso al pontone ... ansa.it Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è graveUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata odierna, mercoledì 25 marzo, al Porto di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: il bilancio è di tre operai feriti, uno dei quali in maniera ... fanpage.it Grave incidente questa mattina sul pontone galleggiante del porto di #Pozzuoli. Due operai sono stati colpiti da un gancio staccatosi da una gru e sono rimasti feriti. Ad avere la peggio un 39enne attualmente in coma con un trauma cranico - facebook.com facebook #KamilaSellier e l’incidente alle #Olimpiadi: rischio danni permanenti alla vista x.com