Incidente nel Viterbese Bmw sbanda e finisce contro un albero | tre carabinieri feriti uno è grave

Un’auto BMW ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero sulla strada provinciale nel Viterbese, provocando tre feriti tra i carabinieri presenti sul posto. La vettura ha sbattuto violentemente contro il tronco, e uno dei militari ha riportato ferite gravi. I soccorritori stanno intervenendo per assistere i feriti e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.