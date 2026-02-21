Incidente nel Viterbese Bmw sbanda e finisce contro un albero | tre carabinieri feriti uno è grave
Un’auto BMW ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero sulla strada provinciale nel Viterbese, provocando tre feriti tra i carabinieri presenti sul posto. La vettura ha sbattuto violentemente contro il tronco, e uno dei militari ha riportato ferite gravi. I soccorritori stanno intervenendo per assistere i feriti e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Tre carabinieri feriti è il bilancio dell'incidente di stamattina sulla strada provinciale nel Viterbese. La Bmw ha sbandato ed è finita contro un albero. Un militare elitrasportato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Auto dei carabinieri fuori strada: tre feriti, uno in gravi condizioniL'incidente all'alba sulla Castrense, tra Canino e Montalto di Castro, nel viterbese. L'auto, una Bmw, è finita contro un albero: il più grave dei feriti è stato trasferito in eliambulanza a Roma
Viterbo, incidente stradale all'alba: tre carabinieri feriti, il più grave ricoverato al Gemelli a RomaIl conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo della macchina su cui viaggiavano i tre, una Bmw, che è finita contro un albero
