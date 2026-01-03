Incidente ferroviario a Settimo Torinese | morto un uomo travolto da un treno

Nelle prime ore del pomeriggio di sabato 3 gennaio, a Settimo Torinese, un uomo è stato investito da un treno presso la stazione. La vittima, di cui non si conosce ancora l’età, ha perso la vita nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

È accaduto nelle prime ore del pomeriggio di sabato 3 gennaio, verso le 15: un uomo, la cui età non è al momento nota, è stato travolto da un treno alla stazione di Settimo Torinese. Si tratterebbe di un gesto volontario. La circolazione ferroviaria è al momento sospesa: previsti ritardi.

