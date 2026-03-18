Prato | inchiesta su revenge porn per bloccare carriera politica Indagini chiuse

La Procura di Prato ha concluso le indagini sul caso di revenge porn che coinvolge l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale. L’indagine riguardava un ricatto volto a compromettere la carriera politica dell’esponente. Le indagini si sono concluse senza ulteriori sviluppi e il procedimento è stato chiuso.

PRATO – Sono state chiuse dalla Procura di Prato le indagini sul ricatto subito dall’ex capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale della città toscana, Tommaso Cocci. Secondo quanto fa sapere la Procura, l’avviso di chiusura indagini è stato notificato a “un professionista politicamente impegnato”, accusato di aver diffuso illecitamente immagini sessualmente esplicite (revenge porn) e di violenza privata, oltre che di diffamazione ai danni di un deputato della Camera. Al momento, nella nota diramata dalla Procura, risulta che l’avviso di chiusura indagini sia stato notificato a una sola persona della quale non viene fatto il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: inchiesta su “revenge porn” per bloccare carriera politica. Indagini chiuse Articoli correlati Caso Cocci, chiuse le indagini: accuse di revenge porn, violenza privata, diffamazionePrato, 18 marzo 2026 – La procura della Repubblica presso il tribunale di Prato comunica di aver concluso le investigazioni sul “caso Cocci”, e che è... Leggi anche: Milano: gup su revenge porn, 'da La Russa jr sincero dispiacere per ragazza' Una raccolta di contenuti su Prato inchiesta su revenge porn per... Caso Cocci, chiuse le indagini: accuse di revenge porn, violenza privata, diffamazioneEmesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un professionista politicamente impegnato ... msn.com Prato, rimborsi del Comune: archiviata l'inchiesta su BelgiornoÈ stata archiviata l'inchiesta che vedeva coinvolto l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno, capogruppo in Palazzo comunale, ... gonews.it