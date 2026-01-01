Incendio in via Nenni appartamento divorato dalle fiamme | palazzo evacuato FOTO-VIDEO

Nella serata di giovedì 1 gennaio, un incendio ha interessato un appartamento in via Pietro Nenni a Pescara. Le fiamme hanno coinvolto una delle unità abitative, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione del palazzo. Sul posto sono presenti forze dell’ordine e soccorritori per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.

Incendio in un palazzo di via Pietro Nenni a Pescara nella serata di giovedì 1 gennaio.Le fiamme stanno interessando uno degli appartamenti dell'edificio.In base alle prime informazioni i danni sarebbero ingenti.

