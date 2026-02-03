Incendio nel capoluogo lombardo | veicolo distrutto dalle fiamme in viale Europa

Un incendio si è scatenato nel pomeriggio di martedì a Milano, distruggendo un veicolo in viale Europa. Le fiamme hanno avvolto la macchina, che è andata completamente a fuoco, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Un incendio ha distrutto un veicolo in viale Europa, a Milano, nel pomeriggio di martedì 3 febbraio 2026. L'auto è stata avvolta dalle fiamme all'angolo tra via Michele Lessona e via Antonio Aldini, nella zona del Quarto Oggiaro. Il sinistro è accaduto intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto al soccorso. Non ci sono state segnalate vittime o intossicazioni. Le cause dell'incendio non sono ancora precise, né è stato fornito un commento ufficiale. La zona era già nota per un aumento di incidenti simili negli ultimi mesi, con un numero crescente di incendi costruttivi.

