Un incidente si è verificato questa mattina sul Monte Bondone, coinvolgendo un ragazzo di 13 anni che è caduto mentre scendeva sulla pista da sci. La scena si è svolta sotto gli occhi della madre, che ha assistito alla caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasferito il giovane in ospedale con un elicottero.

TRENTO - Grave incidente sugli sci questa mattina, giovedì 26 febbraio, sul Monte Bondone dove un ragazzo di 13 anni è caduto rovinosamente sotto gli occhi della mamma mentre stava affrontando una discesa. I soccorsi Il giovane è stato portato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato stabilizzato sulla pista dai sanitari del comprensorio sciistico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti sciatori della polizia locale di Trento che hanno aiutato nelle procedure di primo soccorso. Stando alle prime informazioni, il 13enne avrebbe riportato diversi traumi ma, al momento, non sono note le sue condizioni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Tredicenne cade rovinosamente sulla pista da sci sotto gli occhi della mamma: è ferito, portato in ospedale in elicottero

Leggi anche: Scialpinista cade sul Baldo, recuperato con l'elicottero e portato in ospedale

Parcheggia (di nuovo) l’elicottero sulla pista da sciHa parcheggiato l’elicottero in mezzo a una pista da sci e si è allontanato per concedersi un po’ di attività sportiva.

Argomenti discussi: Perde il controllo del monopattino e cade: morto un ragazzo di 21 anni; Cade sugli sci e si infortuna a Prato Nevoso: 13enne elitrasportata in ospedale.

Tredicenne cade rovinosamente in bici tra i vigneti: soccorso da mamma e papà, portato in ospedale con l'elicotteroUn ragazzino di 13 anni è caduto dalla bicicletta durante il giro vicino a casa, tra i vigneti nella località Brenton a Roncà, nel veronese, ed è rimasto gravemente infortunato tanto da essere ... ilgazzettino.it