È uscito un libro che ripercorre la storia del Circolo Zavaglia, nato nel 1931. La sua vita è stata tutta dedicata allo sport e al tennis, e ora Bezzi ha deciso di scrivere un volume che racconta questa avventura lunga quasi un secolo. Il libro ripercorre i momenti più importanti di questa storia, fatta di passione e dedizione.

Bezzi La sua è una vita dedicata allo sport. E proprio per questo ha vo ha voluto dedicargli un libro. Pagine in cui ripercorre i quasi cento anni del Circolo Tennis ‘Dario Zavaglia’, il più antico di Ravenna nato nel lontano 1931, testimoniate nel libro ‘Il tennis come mosaico di vita. Storie, passioni e ricordi’ (Danilo Montanari Editore, è in vendita direttamente al Circolo ‘Dario Zavaglia’ e nelle librerie), a cura di Davide Amadori, uomo di sport a tutto tondo, che ha vissuto ogni esperienza sportiva, da atleta, dirigente e appassionato. Numerosi i riconoscimenti da lui ottenuti per meriti sportivi: dall’atletica Fidal la Palma d’Oro come atleta, dal Comune di Ravenna il premio ‘Una vita per lo sport’, dalla Fitp per l’impegno quarantennale come presidente provinciale e dal Coni la Stella al Merito Sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Formidabili quegli anni. Un libro sul Circolo Zavaglia. L’avventura iniziò nel 1931: "Qui la storia del tennis"

Approfondimenti su Circolo Zavaglia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Circolo Zavaglia

Argomenti discussi: Formidabili quegli anni. Un libro sul Circolo Zavaglia. L’avventura iniziò nel 1931: Qui la storia del tennis; Formidabili Anni ‘60 fra storia e memoria; La critica d’arte? Non esiste. Per esistere, dovrebbe essere libera, e se vive dentro al sistema non può esserlo; Il Pci? Un partito, un mondo, una vita…Michele Pace dona la ‘’sua’’ storia al Museo del comunismo.

Pamela Prati, Valeria Marini, Eva Grimaldi, Federica Ridolfi e il Bagaglino: formidabili quegli anniSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Ct Vela Messina ripescato nel campionato di tennis a squadre di Serie A1 A distanza di 53 giorni dall'amara retrocessione al playout contro il Ct Zavaglia Ravenna, la formazione maschile del Circolo del Tennis e della Vela ritrova il campionato di Serie A1. L - facebook.com facebook