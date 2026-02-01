Formidabili quegli anni Un libro sul Circolo Zavaglia L’avventura iniziò nel 1931 | Qui la storia del tennis
È uscito un libro che ripercorre la storia del Circolo Zavaglia, nato nel 1931. La sua vita è stata tutta dedicata allo sport e al tennis, e ora Bezzi ha deciso di scrivere un volume che racconta questa avventura lunga quasi un secolo. Il libro ripercorre i momenti più importanti di questa storia, fatta di passione e dedizione.
Bezzi La sua è una vita dedicata allo sport. E proprio per questo ha vo ha voluto dedicargli un libro. Pagine in cui ripercorre i quasi cento anni del Circolo Tennis ‘Dario Zavaglia’, il più antico di Ravenna nato nel lontano 1931, testimoniate nel libro ‘Il tennis come mosaico di vita. Storie, passioni e ricordi’ (Danilo Montanari Editore, è in vendita direttamente al Circolo ‘Dario Zavaglia’ e nelle librerie), a cura di Davide Amadori, uomo di sport a tutto tondo, che ha vissuto ogni esperienza sportiva, da atleta, dirigente e appassionato. Numerosi i riconoscimenti da lui ottenuti per meriti sportivi: dall’atletica Fidal la Palma d’Oro come atleta, dal Comune di Ravenna il premio ‘Una vita per lo sport’, dalla Fitp per l’impegno quarantennale come presidente provinciale e dal Coni la Stella al Merito Sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Circolo Zavaglia
Il Circolo Tennis Rimini compie cent’anni, un libro ripercorre la storia iniziata nel 1925
Formidabili quegli anni ormai lontani
Ultime notizie su Circolo Zavaglia
Argomenti discussi: Formidabili quegli anni. Un libro sul Circolo Zavaglia. L’avventura iniziò nel 1931: Qui la storia del tennis; Formidabili Anni ‘60 fra storia e memoria; La critica d’arte? Non esiste. Per esistere, dovrebbe essere libera, e se vive dentro al sistema non può esserlo; Il Pci? Un partito, un mondo, una vita…Michele Pace dona la ‘’sua’’ storia al Museo del comunismo.
Pamela Prati, Valeria Marini, Eva Grimaldi, Federica Ridolfi e il Bagaglino: formidabili quegli anniSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it
Ct Vela Messina ripescato nel campionato di tennis a squadre di Serie A1 A distanza di 53 giorni dall'amara retrocessione al playout contro il Ct Zavaglia Ravenna, la formazione maschile del Circolo del Tennis e della Vela ritrova il campionato di Serie A1. L - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.