Formidabili tempi d’oro i ragazzi di Santa Maria riuniti per festeggiare i 60 anni di attività

Oggi a Sarzana i ragazzi di Santa Maria hanno riempito le strade per celebrare i 60 anni dell’oratorio. Una giornata intensa e piena di emozioni, con tante persone che si sono ritrovate per ricordare il passato e guardare avanti. I giovani e gli ex allievi hanno condiviso ricordi e sorrisi, dimostrando come quella struttura sia ancora un punto di riferimento per la comunità.

Sarzana, 6 febbraio 2026 – Una giornata speciale, bellissima e emozionante. I ragazzi di ieri si sono ritrovati per festeggiare l’anniversario dei 60 anni di attività dell’oratorio della C attedrale Santa Maria Assunta. Per l’occasione è stata allestita una mostra fotografica e ritagli di giornali a testimonianza delle attività svolte ed è stato un tuffo al cuore rivedere tutte le formazioni di giovani, adesso adulti, padri e alcuni nonni, che hanno partecipato ai tornei. Particolarmente apprezzata è stata la documentazione di fine anni Settanta e Ottanta coordinate da Lanfranco Ricci per l’occasione presente e con la partecipazione delle parrocchie cittadine: Santa Maria con don Piero, l Carmine con Don Carlo Ricciardi ed Enrico Regoli, San Venanzio con don Gianni Crovara, San Francesco con padre Costanzo e Pier Paolo Mignani il collegio delle Missioni con padre Chierotti e don Piero Lupo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Formidabili tempi d’oro, i ragazzi di Santa Maria riuniti per festeggiare i 60 anni di attività Approfondimenti su Santa Maria Assunta Toghe d'oro, l'Ordine degli avvocati di Perugia sceglie di festeggiare in carcere gli iscritti da 50 e 60 anni Al Lucca Summer Festival arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carriera Al Lucca Summer Festival del 29 luglio, in piazza Napoleone, si esibiranno i Pooh per celebrare i loro 60 anni di attività. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Santa Maria Assunta Argomenti discussi: Formidabili quegli anni. Un libro sul Circolo Zavaglia. L’avventura iniziò nel 1931: Qui la storia del tennis; Formidabili quegli anni Un libro sul Circolo Zavaglia L’avventura iniziò nel 1931 | Qui la storia del tennis. La Cattedrale di Santa Maria Assunta a Vasanello, provincia di Viterbo, fu eretta nell’XI secolo facebook Centinaia tra volontari e senza fissa dimora a Santa Maria in Trastevere in memoria di Modesta Valenti. Letti i nomi di chi negli anni ha perso la vita sulla strada. Impagliazzo: “Tanti anni di amicizia dimostrano che è possibile risollevarsi”. segidio.it/TNXh x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.